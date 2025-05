Nach dem Verlust einer Su-30 über dem Schwarzen Meer ist Russland vorsichtiger geworden: Die Marine antwortet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland hat sein Verhalten nach dem Verlust von zwei Su-30-Kampfflugzeugen über dem Schwarzen Meer geändert. Die ukrainische Marine erklärte, der Feind habe eine taktische Pause eingelegt.

Dies sagte laut RBK Ukrajina Dmytro Pletenchuk, ein Sprecher der ukrainischen Marine, während eines nationalen TV-Marathon.

Ihm zufolge zwangen solche Verluste das russische Kommando zu einer taktischen Pause.

„Wenn so etwas passiert, legen sie normalerweise eine taktische Pause ein und überlegen, was sie als nächstes tun sollen. Aber wie ich die Russen kenne, tun sie das in der Regel erst nach dem zweiten Fall“, sagte Pletenchuk.

Er betonte, dass der massive Einsatz von Drohnen jetzt in den Vordergrund rückt. Russland setzt sie aktiv ein, um das ukrainische Festland fast ununterbrochen anzugreifen, trotz ihrer hohen Kosten und ständigen Verluste.

Die Russen haben ihre Vorherrschaft auf See verloren, und nun ist auch ihre Kontrolle über den Luftraum bedroht. Dies schafft eine neue Realität, in der die Ukraine mehr und mehr Handlungsspielraum gewinnt.

„Wenn sich dieser Trend verfestigt, wenn sich dieser Fall weiterentwickelt, wird das eine weitere ziemlich ernste Herausforderung für die Russen sein“, schloss der Sprecher der ukrainischen Marine.

Der Abschuss der SU-30

Am 2. Mai hat das ukrainische Militär zwei russische Su-30 im Schwarzen Meer abgeschossen.

Ukrainische Aufklärer schossen zwei Su-30 Flanker Mehrzweckkampfflugzeuge mit AIM-9 Sidewinder Luft-Luft-Raketen mit Infrarot-Lenkung ab.

Dies ist das erste Mal, dass Kampfjets von unbemannten Booten abgeschossen wurden und das erste Mal, dass AIM-9 von einem unbemannten Boot aus eingesetzt wurden, um den Feind zu vernichten.