Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die aktualisierte Exportkontrollregelung umfasst die Genehmigungspflicht für die Ausfuhr einer ganzen Kategorie von Gütern.

Das aktualisierte Exportkontrollsystem sieht eine Genehmigungspflicht für die Ausfuhr einer ganzen Kategorie von Gütern vor, vor allem für solche, die von westlichen Sanktionen betroffen sind. Darüber hinaus wird die Überwachung von Waren, die aus der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich importiert werden, verstärkt.

Für Waren, die unter diese Kriterien fallen, wird die weitere Wiederausfuhr in die Länder der Union Unabhängiger Staaten (GUS) untersagt. Dies betrifft vor allem Russland, das versucht, die Sanktionen über Kasachstan zu umgehen.

Das Land versucht, ein Gleichgewicht zwischen dem Westen und dem Kreml aufrechtzuerhalten: Kasachstan hat sich den Sanktionen nicht offiziell angeschlossen, zeigt aber durch sein Handeln seine Bereitschaft, die Zugangskanäle für die Russische Föderation zu Gütern, die für den militärisch-industriellen Komplex wichtig sind, erheblich einzuschränken.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass die russischen Öllieferungen nach China über Kasachstan durch die US-Sanktionen gegen Rosneft bedroht seien.

