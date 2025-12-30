Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Fast ein Tag ist vergangen, und Russland hat noch keine glaubwürdigen Beweise für seine Anschuldigungen gegen die Ukraine wegen eines angeblichen „Angriffs“ auf die Residenz des russischen Diktators Wladimir Putin vorgelegt.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha in den sozialen Medien X.

„Und er wird sie nicht liefern. Denn es gibt keine. Es hat keinen solchen Angriff gegeben“, sagte der Außenminister.

Er fügte hinzu, dass die Besorgnis der emiratischen, indischen und pakistanischen Seite über das Ereignis, das nicht stattgefunden hat, überraschend sei.

„Dies ist besonders überraschend, wenn man bedenkt, dass alle drei Staaten keine offiziellen Erklärungen abgegeben haben, als am 7. September 2025 eine echte russische Rakete ein echtes ukrainisches Regierungsgebäude traf“, betonte Sybiha.

Der Außenminister erinnerte an Russlands lange Liste von Falschaussagen.

„Zum Beispiel behauptete Russland Anfang 2022, dass es die Ukraine nicht angreifen würde. Sie beschuldigen oft andere für das, was sie vorhaben. Ihre Worte sollten niemals für bare Münze genommen werden“, sagte Sybiha.

Er rief die Staaten außerdem dazu auf, nicht auf unbestätigte Anschuldigungen zu reagieren, da dies „der russischen Propaganda in die Hände spielt und den konstruktiven Friedensprozess untergräbt, der in letzter Zeit Fortschritte gemacht hat“.

Gefälschter Angriff auf Putins Residenz