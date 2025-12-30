Feind nimmt drei Dörfer in der Region Donezk ein und rückt bei Andrijvka und Myrnohrad vor - DeepState

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Laut dem DeepState-Projekt haben die Russen drei Siedlungen im Bezirk Bachmut in der Region Donezk besetzt und sind in die Nähe von Andrijwka und Myrnohrad vorgerückt.

quelle

*:* Dem Projekt zufolge hat der Feind das Dorf Pazeno in der städtischen Gemeinde Soledar im Bezirk Bachmut sowie die Dörfer Pereizne und Kuzminivka in der ländlichen Gemeinde Zvanivka im Bezirk Bachmut, Region Donezk, besetzt.

Darüber hinaus rückten russische Truppen in der Nähe des Dorfes Andrijvka im Bezirk Bachmut und in der Gegend von Myrnohrad im Bezirk Pokrowsk vor.

Was zuvor geschah:

Am 29. Dezember aktualisierten die DeepState-Analysten die Karte und meldeten den Vormarsch der russischen Angreifer in der Stadt Myrnohrad in der Region Donezk und in Huliaypol in der Region Saporischschja.

Am 22. Dezember besetzten die Russen laut dem DeepState-Projekt Zvanivka in der Region Donezk