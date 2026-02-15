Der ehemalige Energieminister Galuschchenko wurde bei dem Versuch, die Ukraine zu verlassen, festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 15. Februar nahmen das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft den ehemaligen Energieminister der Ukraine, Herman Galuschchenko, fest. Er versuchte, ins Ausland zu reisen.

Dies wurde RBK Ukrajina von Quellen mitgeteilt.

Den Quellen zufolge wurde Galuschchenko, der in der „Midas“-Affäre um groß angelegte Korruption im Energiesektor eine Rolle spielt, bei dem Versuch, die Ukraine zu verlassen, festgenommen.

Wie die Quellen berichten, hatten die Grenzbeamten eine Anfrage des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft bezüglich Galuschchenko erhalten, um Informationen zu erhalten, falls er versuchen sollte, die Grenze zu überqueren.

Weitere Details zur Festnahme sind derzeit nicht bekannt.

Aktualisiert um 12:15 Uhr

Das Nationale Antikorruptionsbüro bestätigte, dass Ermittler heute beim Überqueren der Staatsgrenze den ehemaligen Energieminister im Rahmen des „Midas“-Verfahrens festgenommen haben.

„Die ersten Ermittlungsmaßnahmen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und der gerichtlichen Anordnung durchgeführt. Weitere Details folgen“, teilte das Büro mit.

Korruption im Energiesektor