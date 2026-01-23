Tymoschenko wurde gegen eine Kaution in Höhe von 33 Millionen Hrywnja freigelassen, so das Oberste Anti-Korruptionsgericht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Vorsitzende der Partei Batkiwschtschyna, Julia Tymoschenko, ist gegen eine Kaution freigelassen worden.

Dies teilte das Oberste Anti-Korruptionsgericht in einer Stellungnahme an RBK Ukrajina mit.

Die Kaution für Tymoschenko, die zuvor vom Gericht festgesetzt wurde, beträgt 33 Millionen Hrywnja.

Der Oberste Anti-Korruptionsgerichtshof hat keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.

Tymoschenkos Fall

Zur Erinnerung: Am 13. Januar gaben das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung bekannt, dass der Vorsitzende einer Parlamentsfraktion enttarnt wurde, der nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden den Abgeordneten Bestechungsgelder für die Abstimmung über bestimmte Gesetzesentwürfe angeboten hatte.

Später stellte sich heraus, dass es sich um die Vorsitzende der Partei Batkiwschtschyna, Julia Tymoschenko, handelte.

Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung veröffentlichte auch ein Tonband, demzufolge Tymoschenko mit einigen Abgeordneten vereinbart hatte, sie für ihre loyale Stimmabgabe zu bezahlen.

Tymoschenko selbst streitet alle Anschuldigungen gegen sie ab und versichert, dass es sich um einen „politisch motivierten“ Fall vor den anstehenden Wahlen in der Ukraine handelt.

Am 16. Januar verhängte das Oberste Anti-Korruptionsgericht eine Kaution von 33 Millionen Hrywnja gegen Tymoschenko. Die Verdächtige wurde außerdem angewiesen, sich beim Nationalen Antikorruptionsbüro zu melden, die Region Kiew nicht zu verlassen, jeden Wechsel des Wohnsitzes oder der Arbeitsstelle zu melden, ihren Reisepass abzugeben und vieles mehr.

