Das Nationale Antikorruptionsbüro hat Durchsuchungen bei der Steuerbehörde durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Strafverfahren betreffen Vorgänge, die im Jahr 2024 stattfanden und Anfang 2025 endeten, teilte der Staatliche Steuerdienst mit.

Das nationale Antikorruptionsbüro hat Durchsuchungen in der Zentrale des staatlichen Steuerdienstes der Ukraine sowie in einer Reihe von regionalen Abteilungen durchgeführt. Dies berichtete der Pressedienst des STS am Mittwoch, den 10. Dezember

„Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros führten Durchsuchungen bei Beamten des Staatlichen Steuerdienstes in der Region Chmelnyzkij und des Staatlichen Steuerdienstes in der Region Mykolajiw durch. Auch in der Zentrale des STS fanden Ermittlungsmaßnahmen statt“, heißt es in der Mitteilung des STS.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich das Strafverfahren auf Ereignisse bezieht, die sich im Jahr 2024 ereigneten und Anfang 2025 endeten, und mit der Problematik der risikoreichen Unternehmen zusammenhängt.

„Die Daten der Voruntersuchung und die Einzelheiten des Falles fallen in die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Das Management und die Mitarbeiter des staatlichen Steuerdienstes tragen voll und ganz zur Arbeit der Antikorruptionsbehörden bei“, fügte der Pressedienst hinzu.

Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung hat sich seinerseits noch nicht zu den Durchsuchungen geäußert.

