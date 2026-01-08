Die Luftwaffe hat die Zahl der abgeschossenen Drohnen genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kampfführung und Drohnen sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Russland hat die Ukraine in der Nacht des 8. Januar mit 97 Drohnen angegriffen. Etwa 70 davon sind „Schaheds“. Dies berichtete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine auf ihrer Seite auf Facebook.

70 Drohnen wurden neutralisiert, aber 27 feindliche UAVs konnten die Ziele erreichen.

„Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 08:00 Uhr im Osten und Süden des Landes 70 feindliche UAVs der Typen Schahed, Gerber und andere Drohnen abgeschossen/unterdrückt. An 13 Orten wurden Treffer von 27 Kampfdrohnen verzeichnet und an einem Ort wurden Trümmerteile abgeschossen“, heißt es in der Erklärung.

Seit 19:00 Uhr am 07. Januar griff der Feind 97 Schahed, Gerbera und andere Arten von Angriffsdrohnen aus folgenden Richtungen an: Millerovo, Primorsko-Achtarsk – RF, Chauda, Gvardeyskoye – TOT Krim, Donezk – TOT Ukraine.

Wie wir bereits berichteten, führten die Russen einen der größten kombinierten Angriffe auf Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk während der gesamten Zeit der groß angelegten Invasion durch.