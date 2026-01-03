Russen haben kritische Infrastruktur in der Region Mykolajiw getroffen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge der Angriffe auf die Region Mykolajiw ist ein Teil des Bezirks ohne Strom geblieben. Es gibt keine Todesopfer.

Russische Angreifer haben in der Nacht kritische Infrastrukturen in der Region Mykolajiw getroffen.

*:*: Leiter der regionalen Militärverwaltung Witalij Kim in den sozialen Medien

** Kims direkte Rede:* „In der Nacht hat der Feind einen massiven Angriff mit einer Schahed-131/136 Drohne auf die kritische Infrastruktur der Region durchgeführt. Es gab keine Todesopfer.“

*:*: Infolge der russischen Angriffe sind einige Siedlungen im Bezirk Mykolajiw ohne Strom geblieben. Seit der Nacht arbeiten Ingenieure daran, den Strom wiederherzustellen, sagte Kim.

Kim erinnerte daran, dass der Feind am Freitagnachmittag im Bezirk Mykolajiw die Vororte von Mykolajiw mit einer Angriffsdrohne angegriffen hat, zuvor mit einer Molniya-Drohne. Das Gebäude einer Tankstelle und zwei Autos wurden beschädigt. Es gab keine Verletzten.

Ebenfalls am Freitag griff der Feind die Gemeinde Kutsurubska mit einer FPV-Drohne an. Es gab keine Verletzten.

