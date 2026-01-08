Der Generalstab hat die Informationen über die neutralisierten Russen aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden sechs Panzer, neun gepanzerte Fahrzeuge und 17 feindliche Artilleriesysteme zerstört.
Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden 1.400 russische Angreifer ausgeschaltet und entwaffnet. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die auf Facebook veröffentlicht wurde.
Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 08.01.26 beliefen sich vorläufig auf:
- personal – etwa 1.215.900 (+1400) Mann; Panzer – 11.521 (+6) Einheiten; gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.874 (+9) Einheiten; Artilleriesysteme – 35.874 (+17) Einheiten; Mehrfachraketenwerfer – 1.596 (+1) Einheiten; Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 102 074 (+225) Einheiten; Kraftfahrzeugausrüstung und Tankwagen – 73 336 (+112) Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär in der Nacht zum Mittwoch, den 7. Januar, das Öldepot Oskolneftesnab in der russischen Region Belgorod und ein militärisches Logistikdepot auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Region Donezk beschossen hat.
