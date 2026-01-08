Der Generalstab hat die Informationen über die neutralisierten Russen aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger haben in den letzten 24 Stunden sechs Panzer, neun gepanzerte Fahrzeuge und 17 feindliche Artilleriesysteme zerstört.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben in den letzten 24 Stunden 1.400 russische Angreifer ausgeschaltet und entwaffnet. Dies geht aus der morgendlichen Zusammenfassung des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine hervor, die auf Facebook veröffentlicht wurde.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 08.01.26 beliefen sich vorläufig auf: