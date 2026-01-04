Russland greift die Ukraine massiv mit Drohnen an: Wo bleibt die Drohung mit Streiks?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht vom 4. auf den 5. Januar haben die Russen die Ukraine erneut mit Drohnen angegriffen. Ganze Gruppen von Drohnen wurden in einer Reihe von Regionen gesichtet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Nach Angaben des Militärs begann der Angriff gegen 20:25 Uhr. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde eine Gruppe von Drohnen in der Region Tschernihiw gesichtet, und auch in der Region Charkiw wurden Drohnen gesichtet.

Später wurden Gruppen von Drohnen auch in den Regionen Sumy, Poltawa, Tschernihiw und Dnipro gesichtet. Nach den neuesten Daten meldete die Luftwaffe um 23:23 Uhr die folgenden Sichtungen: