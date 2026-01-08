Klymenko berichtete über die Beseitigung der Folgen der Streiks in der Region Dnipropetrowsk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fast 1.500 Polizeibeamte, mehr als 570 Rettungskräfte und über 300 Ausrüstungseinheiten wurden eingesetzt, um die Folgen der Angriffe zu beseitigen.

Der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko reagierte auf die Angriffe auf die Region Dnipropetrowsk und stellte fest, dass die Region extrem schwierige Zeiten durchmacht.

„Russland terrorisiert absichtlich eine der größten Regionen der Ukraine und versucht, die Menschen ohne lebenswichtige Ressourcen – Licht, Wasser und Wärme – zu lassen. Die Rettungskräfte des Staatlichen Katastrophenschutzes und der Polizei arbeiten rund um die Uhr in verstärkter Form. Personal aus den Regionen Dnipropetrowsk, Saporischschja und Cherson ist im Einsatz. Das sind fast 1500 Polizeibeamte, mehr als 570 Rettungskräfte und mehr als 300 Einheiten an Ausrüstung“, sagte er.

Nach Angaben des Ministers wurden in der Region Dnipropetrowsk mehr als 1.500 Unerschütterlichkeitspunkte und Heizzelte aufgestellt.

Objekte der kritischen Infrastruktur sind an Notstromquellen angeschlossen.

In Gemeinden, in denen die Lautsprecheranlage vorübergehend nicht funktioniert, informiert die Polizei mit Hilfe von Lautsprechern über Luftwarnungen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen am 8. Januar Krywyj Rih mit zwei ballistischen Iskander-Raketen beschossen haben. Unter dem Schlag wurden Wohnhäuser getroffen.

Zuvor hatten die Russen einen der größten kombinierten Angriffe auf Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk während der gesamten Zeit der Invasion durchgeführt. Die Angriffe wurden am Nachmittag und Abend des 7. Januar an mehreren Orten durchgeführt.