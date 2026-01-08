Der Feind griff ein Café in Cherson und ein Auto in der Region an: vier Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Truppen beschossen ein Café und ein Auto in der Region Cherson: 4 Tote, 4 Verletzte. Einzelheiten von der regionalen Staatsanwaltschaft.

Am Donnerstag haben russische Angreifer ein Café im Zentrum von Cherson und ein Auto in der Nähe des Dorfes Taras Schewtschenko in der Region Cherson angegriffen. Bei den Angriffen wurden vier Menschen getötet und vier weitere verletzt.

Die Staatsanwaltschaft des Gebiets Cherson und der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Cherson, Olexander Prokudin

Gegen 11.30 Uhr warf das russische Militär Berichten zufolge einen Sprengsatz von einer Drohne auf ein Auto in der Nähe des Dorfes Taras Schewtschenko. Bei dem Angriff wurde ein 63-jähriger Mann getötet.

Zwei weitere Personen in dem Fahrzeug wurden verletzt.

Gegen 12:30 Uhr griffen die Russen auch ein Café im Zentrum von Cherson an. Bei dem Beschuss wurden zwei Männer sofort getötet. Drei weitere Einwohner von Cherson wurden verwundet. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Später starb einer von ihnen – ein 57-jähriger Mann. Die Ärzte kämpften bis zuletzt, um das Leben des Verwundeten zu retten, aber seine Verletzungen waren zu schwer.

Was zuvor geschah:

Bei russischen Angriffen auf die Regionen Cherson und Saporischschja am 7. Januar wurden drei Menschen getötet und sieben weitere verletzt.

Nach Angaben der staatlichen Verwaltung der Region Cherson wurden am 8. Januar bei einem weiteren russischen Angriff auf Cherson vier Menschen verletzt