Aufgrund des schlechten Wetters ist der Verkehr auf einer Reihe von ukrainischen Straßen eingeschränkt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Straßendienste in der gesamten Ukraine arbeiten im Notfallmodus, um die Auswirkungen der starken Schneefälle zu beseitigen.

Dies teilte Olexij Kuleba, Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung, mit.

Ihm zufolge wird in den westlichen Regionen erheblicher Schneefall verzeichnet, und auf den Pässen wird mit Spezialausrüstung gearbeitet.

In den nördlichen und zentralen Regionen gibt es Eis, gefrierenden Regen und mancherorts kurzfristige Verkehrsbehinderungen.

In den östlichen und nordöstlichen Regionen gibt es Regen und schwierige Wetterbedingungen, die den Verkehr ebenfalls beeinträchtigen.

Er wies darauf hin, dass in der Region Riwne der Verkehr für Lastwagen auf der Autobahn M-06 vorübergehend eingeschränkt wurde. Die Entscheidung wurde von der regionalen Zentrale getroffen.

Der Verkehr auf der M-06 in der Region Schytomyr in Richtung Riwne ist ebenfalls eingeschränkt.

Außerdem kann der Verkehr auf der M-06 in Richtung Riwne auch in der Region Lwiw eingeschränkt werden.

Das schlechte Wetter zieht in die Regionen Riwne, Chmelnyzkyj, Winnyzja und Tscherniwzi. Die nächste Region ist Kiew, fügte Kuleba hinzu.

„Wir arbeiten rund um die Uhr. Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie von langen Fahrten absehen, es sei denn, es ist absolut notwendig. Bei schwierigen Wetterbedingungen geht es in erster Linie um die Sicherheit der Menschen, den stabilen Betrieb kritischer Infrastrukturen und befahrbare Straßen“, betonte der Minister.

Zur Erinnerung:

Am 7. Januar kam es aufgrund starker Schneefälle auf der Autobahn Kiew-Tschop von Lemberg in die Region Transkarpaten zu Verkehrsbehinderungen, insbesondere auf dem Pass.