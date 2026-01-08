Das Ministerkabinett hat Feldguzen für den Posten des Ombudsmanns der Wirtschaft bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Regierung hat die Ernennung der Wirtschaftsombudsfrau Anka Feldguzen für den Posten des Wirtschaftsombudsmannes genehmigt. Das Dekret wurde auf dem Regierungsportal veröffentlicht.

Die Entscheidung tritt ab dem 1. Februar 2026 in Kraft.

Es wird darauf hingewiesen, dass Feldhusen von Juli 2019 bis Juli 2023 Außerordentliche und Bevollmächtigte Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine war. Sie wurde mit dem Verdienstorden II. und III. Grades für einen bedeutenden persönlichen Beitrag zur Stärkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit ausgezeichnet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Kristina Freeland zu seiner freiberuflichen Beraterin für wirtschaftliche Entwicklung ernannt hat.