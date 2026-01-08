Russland griff in der Nacht mit fast hundert Drohnen an: Es gab Treffer an 13 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 8. Januar griff der Feind mit 97 UAVs an, darunter etwa 70 Schaheds. Die Luftwaffe meldete die Zerstörung von 70 Drohnen und den Abschuss von 27 feindlichen Drohnen.

*:* „Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 08:00 Uhr 70 feindliche Schahed-, Gerber- und andere Drohnentypen im Osten und Süden des Landes abgeschossen/unterdrückt.

Die Luftabwehr registrierte 27 abgeschossene Drohnen an 13 Orten sowie den Absturz der abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) an einem Ort.“

*:* Ab 19:00 Uhr am 07. Januar griff der Feind mit 97 Schahed, Gerbera und anderen Typen von Angriffsdrohnen aus den Richtungen an: Millerovo, Primorsko-Achtarsk in der Russischen Föderation, Chauda, Hvardiyske in den vorübergehend besetzten Gebieten der Autonomen Republik Krim und Donezk in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine.

Es wird berichtet, dass es sich bei etwa 70 der feindlichen Drohnen um Schaheds handelte.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der Verteidigungskräfte abgewehrt.