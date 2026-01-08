"Ukrsalisnyzja hat den Zugfahrplan komplett umgeschrieben: einige Züge werden verlangsamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

„Ukrsalisnyzja hat den Fahrkartenverkauf für die Züge eröffnet, die ab dem 22. Januar nach den aktualisierten Fahrplänen abfahren.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrsalisnyzja mit

Etwa 70% der Inlandsflüge erscheinen ab 08:00 Uhr in der Ukrsalisnyzja-App, alle internationalen Flüge ab 09:00 Uhr, und der Rest der Tickets sollte bis zum Ende des Tages nach und nach in den Verkauf gehen.

Das Unternehmen hat den Fahrplan für 118 Fernverkehrszüge und 62 Vorortzüge geändert. Dies ermöglicht es uns, Sicherheitseinschränkungen zu berücksichtigen und Verspätungen auf dem vom Feind beschädigten Fastiw-Abschnitt der Bahnstrecke, wo die Infrastruktur wiederhergestellt wird, zu reduzieren.

Einige Flüge wurden absichtlich verlangsamt, um die Sicherheit der Passagiere und der Bahnmitarbeiter zu verbessern und die Vorhersehbarkeit wiederherzustellen.

Nach Angaben von Olexander Pertsovskyj, dem Vorstandsvorsitzenden von Ukrsalisnyzja, haben die Grafiker die Arbeit, die in Europa normalerweise bis zu fünf Monate dauert, in sieben Tagen abgeschlossen.

Dank der Änderungen erwartet Ukrsalisnyzja, trotz der militärischen Situation wieder das Niveau von etwa 91% pünktlicher Ankünfte zu erreichen. Die aktualisierten Fahrpläne werden am 22. Januar in Kraft treten.

