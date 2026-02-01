Russische Streitkräfte haben Slowjansk angegriffen: Es gibt eine Tote und eine Verletzte, 14 Hochhäuser wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem Angriff der Russischen Föderation auf Slowjansk in der Oblast Donezk am Sonntag kam eine Einwohnerin von Kramatorsk ums Leben, eine weitere Frau wurde verletzt.

class=„MsoNoSpacing“:* Leiter der Militärverwaltung der Stadt Slowjansk, Wadim Ljach

class=„MsoNoSpacing“:* Bei einem Luftangriff mit drei FAB -250, den der Feind am Sonntagmorgen auf Slowjansk geflogen hat, kam eine 43-jährige Frau aus Kramatorsk ums Leben. Eine weitere Anwohnerin wurde verletzt.

Darüber hinaus wurden 14 Hochhäuser, drei Autos, eine Filiale der Nowa Poschta und ein Coworking-Center beschädigt.