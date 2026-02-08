Ein feindliches UAV griff ein Zivilfahrzeug in der Region Sumy an: Ein junger Mann und eine 16-jährige Frau wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Gemeinde Sumy griff ein feindliches Drohne ein Auto an, wobei ein 19-jähriger Fahrer und eine 16-jährige Beifahrerin verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Am 8. Februar griff ein feindliches Drohne in der Gemeinde Sumy ein ziviles Auto an und verletzte einen 19-jährigen Fahrer und eine 16-jährige Beifahrerin.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Sumy

Details: Der Feind griff in der Gemeinde Sumy ein ziviles Auto mit einer Drohne an.

„Der 19-jährige Fahrer und die 16-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Das Leben der Verletzten ist nicht in Gefahr“, heißt es in der Mitteilung.

Unter der Verfahrensleitung der Bezirksstaatsanwaltschaft der Stadt Sumy wird eine Voruntersuchung wegen Kriegsverbrechen (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) durchgeführt.