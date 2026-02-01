Der Generalstab hat die Verluste der Russischen Föderation zum Stand vom 1. Februar bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die ukrainischen Streitkräfte 1090 Angreifer eliminiert. Sechs Panzer, drei gepanzerte Fahrzeuge, neun Artilleriesysteme und 206 Drohnen wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 1. Februar 2026 beliefen sich die Gesamtverluste an russischem Personal auf dem Territorium der Ukraine auf schätzungsweise 1.240.680 Personen (+1.090 pro Tag). Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit.

Darüber hinaus wurden seit Kriegsbeginn zerstört:

11.625 (+6) Panzer,

23.980 (+3) gepanzerte Fahrzeuge,

36.777 (+9) Artilleriesysteme,

1.632 (+0) Raketenwerfer,

1.290 (+0) Luftabwehrsysteme,

435 (+0) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

120.134 (+206) unbemannte Fluggeräte auf operativ-taktischer Ebene,

4.205 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+0) U-Boote,

76.439 (+62) Fahrzeuge und Tankwagen,

4.055 (+1) Spezialfahrzeuge. Wir erinnern daran, dass das ukrainische Militär am 30. Januar und in der Nacht zum 31. Januar eine Reihe von Militärobjekten der russischen Invasoren angegriffen hat. Die ukrainischen Streitkräfte haben auch gezeigt, wie sie den Angriff der Russischen Föderation bei Pokrowsk gestoppt haben.