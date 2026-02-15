In Odessa herrschte fast die ganze Nacht über Alarmstimmung: In Wohnhäusern und Bildungseinrichtungen wurden Fenster zerstört (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am 15. Februar griffen russische Streitkräfte Odessa und die Region fast die ganze Nacht lang an, was zu einer angespannten Lage in der Region führte. Infolge des feindlichen Beschusses wurden erneut Schäden in der Stadt festgestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Odessa, Serhij Lyssak.

„Fast die ganze Nacht lang herrschte in unserer Stadt Luftalarm. Der Feind hat die Infrastruktur ins Visier genommen“, heißt es in der Meldung.

Glücklicherweise gab es keine Informationen über Opfer. Gleichzeitig wurden in einem Stadtteil von Odessa Schäden festgestellt.

„In einem Stadtteil wurden durch die Druckwelle die Fenster von Wohnhäusern und Bildungseinrichtungen beschädigt. Die kommunalen Dienste haben die Folgen bereits beseitigt“, fügte Serhij Lyssak hinzu.

Beschuss von Odessa und Umgebung

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 14. Februar griffen die Russen Odessa ebenfalls mit Drohnen an. Durch den Beschuss wurde ein einstöckiges Wohnhaus zerstört. Auch die Fenster der umliegenden Gebäude wurden zerstört.

Zuvor hatte RBK Ukrajina berichtet, dass am Abend des 12. Februar durch einen Drohnenangriff ein mehrstöckiges Gebäude beschädigt wurde, insbesondere Wohnungen in den oberen Stockwerken. Darüber hinaus wurde eine Freizeiteinrichtung getroffen, woraufhin dort Wirtschaftsgebäude in Brand gerieten.

Wir berichteten auch, dass der Feind in der Nacht zum 9. Februar Odessa und die Region angegriffen hat. Im regionalen Zentrum wurden Wohngebäude und eine Gasleitung beschädigt, und Autos brannten.