Für den Bau von Schulschutzräumen sind fünf Milliarden Hrywnja vorgesehen – Swyrydenko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Regierung hat im diesjährigen Staatshaushalt fünf Milliarden Hrywnja für die Einrichtung von Schutzräumen für Schulen und eine Milliarde Hrywnja für unterirdische Kindergärten vorgesehen.

Dies teilte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko nach einem Treffen mit den Leitern der regionalen Militärverwaltungen mit.

„Schutzräume. Wir haben 5 Milliarden Hrywnja für Schutzräume für Schulen und 1 Milliarde Hrywnja für unterirdische Kindergärten vorgesehen, vor allem in den Frontgebieten“, schrieb sie auf Telegram.

„Wir müssen sichere Bedingungen für den Präsenz- oder gemischten Unterricht ukrainischer Kinder schaffen. Die regionalen Militärverwaltungen müssen die rechtzeitige Umsetzung der Baupläne überwachen“, betonte die Ministerpräsidentin.