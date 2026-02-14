Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist der Ansicht, dass der Kreml den Leiter der russischen Delegation bei den Verhandlungen mit der Ukraine und den USA ausgewechselt hat, um eine Entscheidung über die Beendigung des Krieges hinauszuzögern.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich der Staatschef dazu während eines Gesprächs mit den Medien in München.

„Die Überraschung besteht darin, dass die Russen den Leiter ihrer Verhandlungsgruppe ausgewechselt haben. Ich denke, sie wollen die Entscheidung hinauszögern“, erklärte Selenskyj.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass die Ukraine zusammen mit den USA den Russen „nicht erlauben“ werde, die Verhandlungen mit einer weißen Weste zu beginnen, und verwies dabei auf den Wechsel des Leiters der Verhandlungsgruppe.

Was ist über die bevorstehenden Verhandlungen und den möglichen Zeitpunkt für das Ende des Krieges bekannt?