Kropyvnytskyj unter Raketenbeschuss – Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Kropyvnytskyj in der Oblast Kirowohrad waren Explosionen zu hören. Das Militär warnte vor einer Raketenbedrohung.

Am Morgen des 6. Februar wurden in Kropyvnytskyj in der Oblast Kirowohrad Explosionen gemeldet. Zuvor war in der Stadt wegen des Starts eines feindlichen MiG-31K Alarm ausgelöst worden. Dies berichtet Suspilne.

Zunächst meldeten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte den Start eines russischen MiG-31K-Kampfflugzeugs, das mit einer aeroballistischen Kinjal-Rakete bestückt ist.

Später warnte das Militär vor einem schnellen Ziel, das sich in Richtung der Stadt bewegte, und nur einen Moment später waren in Kropyvnytskyj Explosionen zu hören.

Nach Angaben von Beobachtungskanälen haben die Russen nach dem Kinjal wahrscheinlich Ch-69-Flugkörper in Richtung Kropyvnytskyj abgefeuert.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 5. Februar griffen russische Truppen die Ukraine mit zwei ballistischen Raketen vom Typ Iskander-M sowie 183 Angriffsdrohnen an. Die Luftabwehr neutralisierte 156 Drohnen. Die Russische Föderation hat Kharkiw mit Raketen angegriffen: Häuser wurden beschädigt.