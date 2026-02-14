Die Stabilität des Energiesystems in der Ukraine ist gefährdet: Ein Experte wies auf ein seit langem bestehendes Problem hin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Verschuldung auf dem Ausgleichsmarkt für Strom bleibt eines der Hauptrisiken für die Erzeuger von „grünem“ Strom und die Stabilität des Energiesystems.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Vorstandsvorsitzenden der Ukrainischen Windenergievereinigung, Andrij Konechenkov.

Ihm zufolge beläuft sich das Ausmaß des Problems auf mehrere Dutzend Milliarden Hrywnja.

„Nun, zunächst einmal gibt es meines Wissens nach heute gegenüber „Ukrenerho“ Schulden in Höhe von etwa 47 Milliarden Hrywnja. Und etwa 24 Milliarden muss „Ukrenerho“ an die Produzenten von grüner Energie zahlen“, erklärte er.

Konechenkov betonte, dass solche gegenseitigen Schulden eine erhebliche finanzielle Belastung für den Markt darstellen und sich direkt auf die Möglichkeiten der Unternehmen auswirken, in die Entwicklung der Stromerzeugung zu investieren und den stabilen Betrieb der Anlagen aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig kann die Situation seiner Meinung nach durch Gesetzesänderungen und eine Überarbeitung der Ansätze zur Berechnung von Ungleichgewichten geregelt werden.

„Dies ist eine sehr komplexe Frage, aber wenn wir die Frage auf gesetzlicher Ebene regeln und zu der Formel zurückkehren, alle Zahlungen für Ungleichgewichte neu zu berechnen, dann denke ich, dass die Situation in Bezug auf die Schulden sehr schnell geregelt werden wird“, betonte er.

Schulden auf dem ukrainischen Strommarkt