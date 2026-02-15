Nächtlicher Angriff der Russischen Föderation: Drohnen flogen aus fünf Richtungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Russen griffen die Ukraine mit 83 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Drohnentypen an.

In der Nacht zum 15. Februar griff Russland die Ukraine mit 83 Angriffsdrohnen aus fünf Richtungen an. Der Luftabwehr gelang es, 55 feindliche Drohnen abzuschießen, wie die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mitteilten.

Ihren Angaben zufolge griffen die Russen vom 14. Februar um 18:30 Uhr bis zum Morgen des 15. Februar mit 83 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Drohnentypen aus folgenden Richtungen an: Millerovo, Brjansk, Primorsko-Akhtarsk – RF, Gvardejskoje, Chauda – TOT AR Krim. Etwa 50 davon waren „Schaheds“.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Die Luftabwehr hat 55 feindliche Drohnen vom Typ Schahed, „Gerbera“, „Italmas“ und andere Drohnentypen abgeschossen bzw. bekämpft.

Es wurden 25 Treffer von Angriffsdrohnen an 12 Orten sowie der Absturz von abgeschossenen Drohnen (Wrackteile) an 3 Orten registriert.

„Der Angriff feindlicher UAVs dauert an, die Verteidigungskräfte wehren den Luftangriff weiterhin ab. Bitte beachten Sie die Sicherheitsvorschriften“, warnten die Luftstreitkräfte.