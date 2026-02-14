Neuer Aufsichtsrat von „Naftohas“ und „Energoatom“: Swyrydenko erwartet Veränderungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es besteht die Hoffnung, dass die Regierung in Kürze einen neuen Aufsichtsrat für die nationale Aktiengesellschaft „Naftohas Ukrainy“ ernennen kann. Bei „Energoatom“ wird eine Erneuerung des Managements stattfinden.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte dies die ukrainische Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko während eines Gesprächs mit Journalisten mit.

Laut Swyrydenko sind die Vorstellungsgespräche mit den Kandidaten für die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat von „Naftohas“ seitens der Regierung bereits abgeschlossen.

„Der Nominierungsausschuss muss die Kandidaten für die Ernennung durch die Regierung bestimmen. Nächste Woche erwarten wir die Bildung des Aufsichtsrats“, erklärte sie.

Swirydenko fügte hinzu, dass alle unabhängigen Mitglieder bereits ihre Verträge unterzeichnet hätten und bereit seien, ihre Arbeit aufzunehmen.

„Nächste Woche tritt der Aufsichtsrat zusammen. Die Regierung hat die Aufgabe gestellt, das Management zu erneuern“, fügte sie hinzu.

Zur Erinnerung: Das Ministerkabinett hat den Aufsichtsrat von „Energoatom“ nach einem Korruptionsskandal aufgelöst. Erst am letzten Tag des Jahres 2025 hat der Nominierungsausschuss einstimmig die unabhängigen Mitglieder des neuen Aufsichtsrats bestätigt.

Die erste Sitzung des neuen Aufsichtsrats fand am 28. Januar statt. Er besteht aus sieben Personen: vier unabhängigen internationalen Mitgliedern und drei Vertretern des Staates.

Ebenfalls nach dem Korruptionsskandal schrieb das Ministerkabinett der Ukraine eine Ausschreibung für die Besetzung der Positionen im Aufsichtsrat der Nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas Ukrainy“ aus. Es war vorgesehen, dass der neue Aufsichtsrat bis zum 20. Januar 2026 seine Arbeit aufnehmen sollte.