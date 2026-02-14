Selenskyj hat Einzelheiten seines Treffens mit Rubio bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Letztendlich sollte ein Treffen auf der Ebene der Staatschefs der Ukraine und Russlands stattfinden, betonte Selenskyj während seines Treffens mit Rubio.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, traf sich in München mit dem US-Staatssekretär Marco Rubio. Dies teilte die Pressestelle des Staatsoberhauptes am Samstag, dem 14. Februar, mit.

Der ukrainische Staatschef informierte über die Lage an der Front, die anhaltenden russischen Angriffe und die Folgen der Angriffe auf das Energiesystem. Eines der Themen, die während des Treffens diskutiert wurden, war die Frage, wie der Ukraine mit Raketen für die Luftabwehr unter den Bedingungen der Kälte geholfen werden kann.

Separat und ausführlich diskutierten Selenskyj und Rubio den diplomatischen Prozess und die Verhandlungen im trilateralen Format – Ukraine, USA und Russland. Der Präsident dankte den USA für ihre konstruktive Haltung und betonte, dass es wichtig sei, dass die in Genf geplanten Treffen erfolgreich verlaufen.

Darüber hinaus wurde während des Treffens über die Reihenfolge der nächsten Schritte gesprochen. Die Ukraine ist der Ansicht, dass letztendlich ein Treffen auf Ebene der Staatschefs der Ukraine und der Russischen Föderation stattfinden sollte, um die problematischsten Fragen zu lösen. Zur Erinnerung: Eine neue Verhandlungsrunde zwischen den USA, der Ukraine und Russland findet am 17. und 18. Februar in Genf statt. Die russische Delegation wird vom Assistenten des russischen Diktators, Wladimir Medinski, geleitet. Laut Selenskyj kam der Wechsel an der Spitze der russischen Delegation für die Ukraine überraschend und sorgt für zusätzliche Skepsis.