Ein Freund von Trump wird eine Niederlassung seines rechtsgerichteten Fernsehsenders in der Ukraine eröffnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der amerikanische Nachrichtensender Newsmax, der Christopher Ruddy, einem Freund von US-Präsident Donald Trump, gehört, hat einen Lizenzvertrag über die Aufnahme des Sendebetriebs in der Ukraine abgeschlossen.

Dies geht aus einer Mitteilung auf der Website des Unternehmens hervor.

Newsmax ist einer der bevorzugten Sender von Trump und eines der wichtigsten rechten Medien in den USA. Im Jahr 2025 gab Newsmax die Zusammenarbeit mit der Trump Media and Technology Group bekannt, die sich mit der Entwicklung von Trumps sozialem Netzwerk Truth Social befasst.

Der Start von Newsmax Ukraine ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Forbes berichtet, dass der Sender von Lyudmila Nemyria, der Ehefrau des Abgeordneten der Werchowna Rada von „Batkiwschtschyna“ Georgiy Nemyria, geleitet werden soll. Bis 2023 war sie Moderatorin des Fernsehsenders Ukrlife und betreibt derzeit einen eigenen YouTube-Kanal.

Newsmax Ukraine wird als vollwertige Redaktion arbeiten und Nachrichten, analytische und gesellschaftspolitische Programme erstellen.