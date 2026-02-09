Nachrichten vom 9. Februar: Medwedtschuk wurde sein Wald entzogen, Naftohas wurde erneut angegriffen, Zara zieht sich zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Über Troieschchyna in Kiew: In Kiew wurde die Wärmeversorgung in einem der problematischen Stadtteile – Troieschchyna – wiederhergestellt.

Über die Angriffe der Russischen Föderation: Innerhalb von 24 Stunden hat der Feind erneut Produktionsanlagen von „Naftohas“ in der Region Poltawa beschossen und neue massive Angriffe auf die Region Sumy durchgeführt, die bis jetzt andauern.

Über Kiew und die Heizung: In Kiew bleiben mehr als 1400 Mehrfamilienhäuser ohne Heizung, in der Region Cherson sind die Bedingungen für die Wiederherstellung in sechs Ortschaften äußerst schwierig.

Über Medwedtschuk: Die Staatsanwaltschaft hat 24 Hektar Wald in der Region Kiew, die 2004 illegal an die Familie des ehemaligen Abgeordneten Wiktor Medwedtschuk übertragen worden waren, wieder in staatliches Eigentum überführt.

Über Zara: Das Unternehmen Inditex, das die Marke Zara und andere Marken entwickelt, hat die Mietverträge mit Einkaufszentren in Dnipro gekündigt und obwohl es weiterhin Flächen in Einkaufszentren in Charkiw und Odessa mietet, ist deren Zukunft ungewiss.

Exklusiv EP

