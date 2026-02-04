In Druzhkivka ist die Zahl der Verletzten auf 15 gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei den Verletzten wurden Explosionsverletzungen und Knochenbrüche diagnostiziert. Die Polizei warnte, dass die Zahl der Verletzten noch steigen könnte.

Russische Truppen haben mit Kassettenmunition einen Markt in Druzhkivka in der Region Donezk angegriffen. Durch den feindlichen Beschuss wurden sieben Menschen getötet und 15 verletzt. Dies teilte die Pressestelle der Nationalpolizei am Mittwoch, dem 4. Februar, mit.

„Der Angriff erfolgte gegen 12:00 Uhr, genau zu der Zeit, zu der sich viele Menschen auf dem Markt befanden. Die russischen Streitkräfte setzten das Raketenwerfersystem Smerch mit Streumunition ein“, heißt es in der Mitteilung.

Unter den Toten sind zwei Frauen im Alter von 57 und 81 Jahren sowie fünf Männer im Alter von 43 bis 60 Jahren.

Neun Männer und sechs Frauen im Alter von 50 bis 72 Jahren wurden verletzt. Bei ihnen wurden Explosions- und Minentraumata sowie Knochenbrüche diagnostiziert. Die Polizei warnte, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte.

Durch den Anschlag wurden auch Einkaufspavillons und ein Zivilfahrzeug beschädigt.