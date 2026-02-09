Eine Person kam bei einer Explosion in einem Fahrzeug in der Region Dnipropetrowsk ums Leben: Im Innenraum detonierte eine Granate – Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Nachmittag des 9. Februar explodierte in einem Hinterhof in der Stadt Schachtarsk in der Region Dnipropetrowsk ein Auto.

Quelle: „Suspilne“, Polizei der Region Dnipropetrowsk

Details: Nach vorläufigen Informationen explodierte im Innenraum des Autos eine Granate.

Wie Korrespondenten der Zeitung vom Ort des Geschehens berichteten, kam eine Person ums Leben, deren Identität noch festgestellt wird.

Aktualisiert: Nach Angaben der Polizei befand sich zum Zeitpunkt der Detonation ein 37-jähriger Mann im Fahrzeug Lada. Durch die Explosion erlitt er schwere Verletzungen und verstarb noch am Unfallort.

Der Vorfall ereignete sich um 14:40 Uhr in der Stadt Schachtarske im Bezirk Synelnykove.

Zu diesem Vorfall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei

ermittelt alle Umstände des Vorfalls.