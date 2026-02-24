Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, bezeichnete die Idee, den Donbass an Russland abzutreten, als kurzsichtig.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Verweis auf einen Artikel der Financial Times.