Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Patientin verstarb nach einer Schönheitsoperation in einer privaten Klinik.

In einer Privatklinik in Tschernihiw verstarb eine Frau nach kosmetischen Eingriffen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dies teilte die Pressestelle der Nationalpolizei am Montag, dem 23. Februar, mit.

„Die Polizei ermittelt im Strafverfahren zum Tod einer 42-jährigen Frau aufgrund der unsachgemäßen Erfüllung der beruflichen Pflichten durch medizinisches Personal“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Strafverfolgungsbehörden am 21. Februar bei der Überwachung sozialer Netzwerke einen Beitrag entdeckt haben, wonach eine Frau in schwerem Zustand in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert worden sei, nachdem sie sich in einer privaten Klinik in Tschernihiw einem ästhetischen Eingriff unterzogen hatte.

Bei der weiteren Überprüfung wurde diese Information bestätigt. Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass die Betroffene in einem der medizinischen Zentren in Tschernihiw einem ästhetischen Eingriff unterzogen worden war. Nach Abschluss der Operation wurde die Patientin in bewusstlosem Zustand in eines der Krankenhäuser der Stadt eingeliefert. Nach einiger Zeit verstarb die Frau.

Zu diesem Vorfall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen wurden mehrere Gutachten angeordnet. Wir erinnern daran, dass in Kiew eine 28-jährige Frau während einer plastischen Operation zur Implantation von Gesäßimplantaten verstorben ist. In einem privaten Krankenhaus der Hauptstadt verstarb die Patientin nach einer „beruhigenden” Injektion.