Die Beamtin wies darauf hin, dass der Feind Telegram systematisch zur Rekrutierung von Terroristen und zur Koordinierung ihrer Aktivitäten nutze.

Die stellvertretende Leiterin des Präsidialamtes, Iryna Wereschtschuk, erklärte, dass die Nutzung des sozialen Netzwerks Telegram und anderer anonymer Plattformen in der Ukraine eingeschränkt werden müsse. Diesen Vorschlag unterbreitete sie am Sonntag, dem 22. Februar, nach dem Terroranschlag in Lemberg. Bemerkenswert ist, dass sie ihren Beitrag über die Notwendigkeit, Telegram einzuschränken, unter anderem auch auf Telegram veröffentlichte.

„Einmal mehr sehen wir, dass der Feind Telegram systematisch nutzt, um Terroristen zu rekrutieren, ihre Aktivitäten zu koordinieren und Terroranschläge durchzuführen“, schrieb Wereschtschuk.

Ihren Worten zufolge ist dies ein weiterer Grund, über die Funktionsweise von Telegram und anderen anonymen Plattformen in unserem Informationsraum während des Krieges nachzudenken.

„Wenn wir zum Schutz des Lebens unserer Menschen und zur Wahrung der nationalen Sicherheit die Möglichkeiten dieser Plattformen einschränken müssen, dann müssen wir dies tun“, schloss Wereschtschuk.

Zur Erinnerung: Letzte Nacht gab es zwei Explosionen im Zentrum von Lemberg. Eine 23-jährige Polizistin kam ums Leben, 25 weitere Personen wurden verletzt. Später nahmen die Strafverfolgungsbehörden eine Verdächtige fest – eine 33-jährige Einwohnerin von Kostopol in der Region Riwne, die den Sprengsatz gelegt hatte. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass die Täter über Telegram rekrutiert worden seien und dass die Organisation hinter dem Anschlag aus Russland stamme.