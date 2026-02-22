Die Luftstreitkräfte haben ihre Arbeit während des nächtlichen russischen Angriffs demonstriert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie die Luftabwehr den Angriff der Russischen Föderation abgewehrt hat: In der Nacht zum 22. Februar wurden 33 Raketen und 274 Drohnen abgeschossen.

Das Kommando der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte veröffentlichte ein Video über die Arbeit der Luftabwehr während des massiven Angriffs der Russischen Föderation in der Nacht zum 22. Februar.

Quelle: Kommando der Luftstreitkräfte

Let isLoadEmbed2940 = false

If(!isLoadEmbed2940) { let node = document.getElementById(‚embed-2940‘) const processEmbed2940 = (node, attempt = 0) => { if (window.oemb && typeof oemb.process === ‚function‘) { oemb.process(node, ‚https://www.facebook.com/reel/925579446664624‘) return } if (attempt >= 40) return setTimeout(() => processEmbed2940(node, attempt + 1), 50) } processEmbed2940(node) isLoadEmbed2940 = true; }

Wörtlich: „Kampfeinsatz der Luftabwehr während eines kombinierten Angriffs in der Nacht zum 22. Februar 2026“.

Vorgeschichte: In der Nacht zum 22. Februar führte der Gegner einen kombinierten Angriff auf kritische Infrastruktureinrichtungen der Ukraine durch. Die Luftstreitkräfte registrierten 345 Luftangriffe – 33 Raketen und 274 UAVs wurden als abgeschossen oder zerstört gemeldet.

Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass in der Nacht zum 22. Februar fast 300 russische Angriffsdrohnen und 50 Raketen auf Kiew und die Regionen Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Mykolajiw, Odessa, Poltawa und Sumy abgefeuert wurden.

In der Region Kiew kam bei dem Angriff der Russischen Föderation eine Person ums Leben, 17 wurden verletzt, darunter vier Kinder.