Russland greift die Ukraine mit Marschflugkörpern an: Wo besteht die Gefahr von Angriffen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Invasoren greifen am Sonntagmorgen, dem 22. Februar, die Ukraine mit Marschflugkörpern an. Derzeit befinden sich feindliche Ziele bereits im Luftraum unseres Landes, und erste Explosionen waren zu hören.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.

In der Nacht berichteten Beobachtungskanäle, dass die Russen strategische Bomber vom Typ Tu-95MS und Tu-160 in die Luft geschickt haben, die normalerweise für kombinierte Angriffe auf die Ukraine eingesetzt werden.

Um etwa 04:30 Uhr führte der Feind Startmanöver durch, und bereits eine Stunde später wurden feindliche Raketen über unserem Land registriert. Die ersten Raketen flogen über die Region Sumy, dann in Richtung Kiew und später in Richtung Poltawa, Tscherkassy und Kirowohrad.

Lokale Medien berichteten, dass die Explosionen mindestens in Poltawa zu hören waren. Ob es sich um Einschläge oder um Maßnahmen der Luftabwehr handelte, ist noch unklar.

Wo wurde Alarm ausgelöst?

Um 05:52 Uhr sieht die Karte der Luftalarme wie folgt aus. Wie zu sehen ist, gilt der Alarm derzeit für das gesamte Gebiet der Ukraine.

Beschuss der Ukraine am 22. Februar