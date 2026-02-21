DeepState: Die Verteidigungskräfte haben die russischen Truppen in der Region Dnipropetrowsk zurückgedrängt, jedoch sind diese in Pokrowsk vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte haben die Angreifer in der Region Dnipropetrowsk zurückgeschlagen, der Feind ist jedoch in Pokrowsk in der Region Donezk vorgerückt.

Die Verteidigungskräfte haben die Angreifer in der Nähe von Kalynivske und in Ternove in der Region Dnipropetrowsk zurückgeschlagen, während der Feind in Pokrowsk in der Region Donezk vorgerückt ist.

Quelle: Analyseprojekt DeepState

Wörtlich: „Die Verteidigungskräfte haben den Feind in der Nähe von Kalynivske und in Ternove zurückgeschlagen.

Der Feind rückte in Pokrowsk und Swiato-Pokrowsk vor.“

Vorgeschichte: Am 18. Februar berichtete DeepState, dass die Verteidiger die russischen Invasoren in der Region Dnipropetrowsk in der Nähe von Vyshneve, Werbowe und Ternove zurückgeschlagen haben.