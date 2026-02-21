Russische Streitkräfte haben die Region Dnipropetrowsk mehr als 30 Mal am Tag angegriffen und einen Mann verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Bezirk Nikopol wurde bei einem russischen Angriff ein 77-jähriger Mann verletzt, Wohnhäuser und ein Wohnheim beschädigt.

Im Bezirk Nikopol in der Region Dnipropetrowsk wurde ein 77-jähriger Mann durch einen Angriff der Russischen Föderation verletzt.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Alexander Ganza

Wörtlich: „Im Bezirk Nikopol haben die Russen das Bezirkszentrum sowie die Gemeinden Pokrowsk, Marhanez, Mirivsk und Chervonohryhorivsk angegriffen. Ein 77-jähriger Mann erlitt Splitterverletzungen. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Wohnheim, etwa ein Dutzend Privathäuser und Wirtschaftsgebäude wurden beschädigt.“

Details: Insgesamt griff der Feind im Laufe des Tages mehr als 30 Mal zwei Bezirke der Region mit Artillerie und Drohnen an.

In der Gemeinde Synelnykivskyj hat der Feind die Gemeinden Slavhorodska und Mezhivska angegriffen. Ein privates Unternehmen und ein Gymnasium wurden beschädigt.