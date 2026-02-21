Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Erfolge konnten dank einer günstigen Kombination von Umständen und der Vorbereitungsarbeit der ukrainischen Verteidiger erzielt werden, betonen die ukrainischen Streitkräfte.

Die Verteidigungskräfte der Ukraine sind im Süden erfolgreich – in Richtung der Ortschaften Pawlowka, Uspenowka und Ternuwatoje in der Region Saporischschja. Dies erklärte der Offizier der ukrainischen Streitkräfte Andrej Tkatschuk in der Sendung „Wir sind Ukraine“.

Der Erfolg konnte dank einer günstigen Kombination von Umständen und der Vorbereitungsarbeit der ukrainischen Verteidiger erzielt werden. Zu diesen Umständen zählen nicht nur die Blockierung der Starlink-Satellitenkommunikationssysteme für die Angreifer, sondern auch die Verlegung einer großen Anzahl von Reserven durch den Feind in Richtung Pokrowsko-Mirnogradskoe.

„Ich möchte überhaupt keine Prognosen abgeben, die Öffentlichkeit nicht „überhitzen“ und sie auf eine große Gegenoffensive einstimmen, die irgendwo voranschreiten wird. Das hatten wir bereits, hier muss man in dieser Hinsicht ruhiger sein und die Verteidigungskräfte nicht stören“, erklärte der Militärangehörige seine Meinung.

Den ukrainischen Verteidigern sei es gelungen, an bestimmten Abschnitten der Front vorzustoßen, betonte Tkatschuk.

„Ja, es gibt gute Fortschritte in Richtung Pawlowka und Uspenowka, es gibt Fortschritte von Ternowe und Ternuwate aus. Unsere Streitkräfte leisten gute Arbeit, und ich glaube, dass sich dieses Fenster bald schließen könnte. Es geht nicht nur um die Terminals, sondern auch darum, dass die Russen Reserven nachschicken könnten“, fasste der Militärangehörige zusammen.

Wir erinnern daran, dass Analysten des Instituts für Kriegsforschung geschrieben haben, dass sich der russische Vormarsch in der Region Saporischschja verlangsamt hat und ein Zusammenbruch der Positionen der ukrainischen Streitkräfte nicht zu erwarten ist.