In Saporischschja wurde über den Fortschritt der Wiederherstellung der Energieversorgung nach den Angriffen berichtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Umfang der Wiederherstellung der Stromversorgung in Saporischschja hat sich innerhalb eines Monats um das Eineinhalbfache erhöht.

Dies berichtet Akzent.zp.ua.

Während zuvor durchschnittlich mehr als viertausend Haushalte pro Tag wieder mit Strom versorgt wurden, müssen nun täglich bereits sechstausend Verbraucher angeschlossen werden, heißt es in der Meldung.

Seit Beginn des umfassenden Krieges stellen die Spezialisten von Saporischschjaoblenergo täglich, ohne Ruhetage, die Stromversorgung für Tausende von Verbrauchern wieder her, die aufgrund feindlicher Angriffe ohne Strom sind. Im Durchschnitt sind das mehr als 4.000 Haushalte pro Tag, teilte der Leiter des Unternehmens, Andrij Stasevsky, mit.

Ihm zufolge sind die Wiederherstellungsmengen allein im Januar erheblich gestiegen.

„Im vergangenen Monat mussten wir täglich etwa 6.000 Verbraucher wieder anschließen“, sagte er.

Stasevsky wies darauf hin, dass die Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Region Saporischschja zugenommen haben. Die Wetterbedingungen erschweren die Situation zusätzlich.

Die niedrigen Temperaturen erschweren die Reparaturarbeiten, doch die Energieversorger arbeiten weiterhin mit Hochdruck, da eine stabile Stromversorgung für das Leben in der Region von entscheidender Bedeutung ist, heißt es in der Mitteilung.

Trotz der anhaltenden Beschießungen, der Kälte und der körperlichen Erschöpfung fahren die Notfallteams weiterhin zu den beschädigten Objekten.

Zur Erinnerung:

In der Nacht zum 3. Februar hat die Russische Föderation den stärksten Schlag gegen die ukrainische Energieversorgung seit Jahresbeginn ausgeführt.

In der Nacht zum 3. Februar waren acht Regionen der Ukraine von den russischen Angriffen betroffen. Die Angreifer beschießen vor allem die Energieinfrastruktur.