In Wolhynien wurden Bäume im Wert von über 5 Millionen illegal gefällt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Bäume waren nicht zum Fällen freigegeben, es wurden keine Fällscheine ausgestellt, und es gibt keine rechtmäßigen Gründe für die Fällung.

Der Vorwurf wurde gegen den Forstmeister des Tsumansky-Forstbezirks, einer Niederlassung des staatlichen Forstunternehmens Lesy Ukrainy in Kivertsi, erhoben. Dies teilte die Pressestelle des Staatlichen Ermittlungsbüros am Montag, dem 23. Februar, mit.

Nach Angaben der Ermittler hat der Beamte, der die Einhaltung der Waldnutzungsvorschriften überwachen und Verstöße feststellen sollte, nicht auf die illegale Abholzung wertvoller Baumarten reagiert. Ein Teil dieser Bäume wuchs innerhalb eines Naturschutzgebiets.

Der Durchmesser einzelner Baumstümpfe erreichte 90 Zentimeter.

Durch die illegale Abholzung von 71 Bäumen entstand dem Staat ein Schaden in Höhe von mehr als 5 Millionen Hrywnja.

Dem Beamten wird Amtsverletzung mit schwerwiegenden Folgen vorgeworfen. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug.