Selenskyj kündigte neue Entscheidungen zum Wohle der Ukraine an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Präsident sagte, dass es heute viel internationale Arbeit in Vorbereitung auf die Treffen in Europa in dieser Woche gab.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass sich die Ukraine auf die Treffen in Europa in dieser Woche vorbereitet. Es werden neue Entscheidungen zum Wohle des ukrainischen Staates erwartet. Dies sagte er in einer Abendansprache am 5. Januar.

Laut Selenskyj gab es heute eine Menge internationaler Arbeit zur Vorbereitung der Treffen in Europa in dieser Woche. Außerdem steht die Ukraine in Kontakt mit dem Team von US-Präsident Donald Trump.

„Luftverteidigung für die Ukraine, Unterstützung für die Ukraine ist eine tägliche Aufgabe, und jeden Tag müssen wir dieses Ergebnis liefern. Es wird neue Lösungen für unseren Staat geben. Das ukrainische Verhandlungsteam arbeitet rund um die Uhr“, sagte er.

Wir erinnern daran, dass am 6. Januar in Frankreich ein Treffen der „Koalition der Entschlossenen“ auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs stattfinden wird. Es wird erwartet, dass auch der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten Steve Whitkoff und der Schwiegersohn des amerikanischen Regierungschefs Jared Kushner daran teilnehmen werden.

Selenskyj kündigte ein neues Treffen mit Trump an