Bei dem nächtlichen Angriff beschädigten die Russen die katarische Botschaft in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem massiven Angriff auf Kiew in der Nacht zum 9. Januar hat eine russische Drohne das Gebäude der katarischen Botschaft in Kiew beschädigt.

*:* Präsident Wolodymyr Selenskyj in den sozialen Medien

*:* „Zusätzlich zu unserer üblichen zivilen Infrastruktur und den Energieeinrichtungen hat eine russische Drohne gestern Abend das Gebäude der katarischen Botschaft beschädigt. Ein Staat, der so viel tut, um mit Russland zu vermitteln, damit Kriegsgefangene und Zivilisten, die in russischen Gefängnissen festgehalten werden, freigelassen werden.“

*:* Der Staatschef betonte, dass Russlands aktueller Schlag die internationalen Partner so laut wie möglich daran erinnert, dass die Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung eine ständige Priorität ist. Selenskyj merkte an, dass er die Reaktion der Welt, insbesondere der Vereinigten Staaten, auf Russlands aktuellen Schlag erwarte.

Was vorher geschah: In der Nacht zum 9. Januar startete Russland einen massiven kombinierten Angriff auf die Ukraine. Das Hauptziel war die Region Kiew und die Hauptstadt. Am Freitagmorgen wurden allein in der Hauptstadt vier Tote gemeldet. Einer von ihnen war ein Krankenwagenfahrer. Dutzende von Menschen wurden verletzt.

Russland setzte außerdem eine ballistische Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik ein, um eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region Lwiw zu treffen.

Nach Angaben der Luftwaffe griffen russische Truppen in der Nacht zum 9. Januar die Ukraine mit 278 Luftangriffen an – 36 Raketen und 242 Drohnen verschiedener Typen. Bis 09.00 Uhr hatte die Luftabwehr 244 russische Luftziele abgeschossen/besiegt.