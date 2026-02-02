Die Verteidiger haben die Kommandozentralen und Munitionsdepots der russischen Streitkräfte angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 2. Februar zerstörten die Verteidiger die Kommandozentralen und Munitionsdepots des Feindes in den Regionen Donezk und Saporischschja.

*:* Generalstab

*:* „In der Region Kurachowka (vorübergehend besetzte Gebiete der Region Donezk) wurden zwei Kommandozentralen des Feindes getroffen: eine auf Regiments- und eine auf Divisionsebene.

Im selben Gebiet wurde ein Treffer auf ein Munitionslager verzeichnet, das die Einheiten der Angreifer versorgte.“

*:* Darüber hinaus greifen die Verteidigungskräfte die Kommandoposten der feindlichen UAVs an.

Insbesondere wurden Treffer auf solche Ziele in den Gebieten Uspenivka und Hulyaypole in der Region Saporischschja registriert.