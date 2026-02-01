Russische Streitkräfte haben ein Entbindungsheim in Saporischschja angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 1. Februar haben russische Streitkräfte einen Angriff auf eine Entbindungsklinik in Saporischschja durchgeführt.

Militärverwaltung der Region Saporischschja

Nach Angaben der Behörden wurden sechs Personen verletzt, darunter zwei Frauen, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs zur Untersuchung dort befanden.

Zur Erinnerung: In Dnipro starben in der Nacht zum 1. Februar durch den Einschlag einer feindlichen Drohne eine Frau und ein Mann, es kam zu einem Brand, ein Privathaus wurde zerstört, zwei weitere wurden beschädigt.