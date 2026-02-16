In mehreren Regionen wurde aufgrund der Bedrohung durch feindliche Drohnen Luftalarm ausgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 17. Februar wurde in mehreren Regionen der Ukraine aufgrund eines Angriffs russischer Kampfdrohnen eine Luftwarnung ausgerufen.

Quelle: Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Karte der Luftalarme

Details: Nach Angaben der Luftwaffe bewegen sich Gruppen feindlicher Drohnen aus den Regionen Sumy und Charkiw über Poltawa in Richtung der Region Kirowohrad. Außerdem wurde die Bewegung von Drohnen über Cherson und den Nordosten von Mykolajiw in Richtung Kropywnyzkyj registriert.

Um 00:28 Uhr umfasste die Alarmstufe die Regionen Tschernihiw, Sumy, Poltawa, Charkiw, Donezk, Dnipropetrowsk, Kirowohrad und Saporischschja.