Am Grenzübergang „Solotvyno“ wird der Verkehr aufgrund von Brückenreparaturen vorübergehend eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Verkehr über den Grenzübergang Solotvyno – Sighetu Marmatiei wird ab dem 16. Februar aufgrund von Brückenreparaturen für 47 Tage eingeschränkt.

Ab dem 16. Februar wird der Verkehr am Grenzübergang „Solotvyno – Sighetu Marmatiei“ aufgrund von Reparaturarbeiten an der Brücke über den Fluss Tisa vorübergehend eingeschränkt.

Quelle: : Westliche Regionalverwaltung der Staatlichen Grenzschutzdienst der Ukraine – Westgrenze in sozialen Netzwerken

Details: Es wird darauf hingewiesen, dass die Abfertigung von Fahrzeugen an Werktagen von 9:00 bis 16:00 Uhr ausgesetzt wird. Der Fußgängerverkehr bleibt ungehindert.

Wörtlich: : „Die Einschränkungen stehen im Zusammenhang mit der Sanierung der Brücke über den Fluss Tisa und werden voraussichtlich etwa 47 Tage andauern.“

Details: : Die Behörde fordert Reisende auf, die Informationen über die Verkehrsbeschränkungen zu berücksichtigen und nach Möglichkeit andere Grenzübergänge zu wählen.