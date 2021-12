NGZ sagte, dass Aktivisten den Rekultivierungsplan vereitelt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Tonerde-Raffinerie Mykolajiw kann die Sanierung des stillgelegten Schlammfeldes aufgrund eines Gerichtsverfahrens mit den Aktivisten von Stop Sludge nicht fortsetzen. Dies berichtete Vladimir Krasnoyarsky, Produktionsdirektor der NGZ, auf einer Sitzung des Umweltausschusses des Regionalrats von Mykolajiw.

Das Unternehmen hat bereits 64 Hektar des Schlammfeldes saniert, aber weitere Arbeiten sind ohne den Bau eines Speicherteichs, in den das technische Wasser umgeleitet werden muss, nicht möglich. Aufgrund von Auseinandersetzungen mit Aktivisten hat das Umweltministerium jedoch die Ausstellung von Genehmigungsunterlagen für den Bau des Projekts ausgesetzt.

„Es gibt einen Reklamationsplan. Entsprechende Verträge mit dem staatlichen Forschungs-, Planungs- und Vermessungsinstitut wurden für die 100%ige Sanierung dieses Güllefeldes unterzeichnet. Aber jetzt kann das Werk keine Umweltverträglichkeitsprüfung erhalten“, erklärt Krasnojarski.

Er erinnerte daran, dass das NGZ einen geschlossenen Wasserkreislauf nutzt und das Prozesswasser in die Produktion zurückfließt, so dass keine Abwässer in externe Gewässer gelangen.

Krasnoyarsky fügte hinzu, dass die Anschuldigungen der NGZ-Aktivisten, Wasser in die Flussmündung einzuleiten, durch zahlreiche Inspektionen widerlegt worden seien.

Während der Kommissionssitzung erklärte Wladislaw Martytschenko, Abgeordneter des Regionalrats und ehemaliger Vorsitzender der regionalen Umweltinspektion, dass es im NGZ keine Verstöße „globaler Natur“ gebe

„Im Umfeld der Anlage wird viel manipuliert, weil viele Menschen die technischen Prozesse, die dort jetzt ablaufen, nicht verstehen. Der gleiche Schlamm wird in geschlossener Form über Rohrleitungen auf die Felder geleitet. In den Jahren 2011-12 gab es ein Problem, als dieser Schlamm verstaubte, das wurde gelöst, jetzt gibt es eine Verstaubung… Ich habe dort keine Verstöße globaler Natur gesehen“, sagte Martychenko…