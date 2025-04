Russischer Angriff: 2 Bahnmitarbeiter verletzt, Gleise und UZ-Gebäude beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Kombinationsangriff in der Nacht zum 24. April wurden ein Zugführer und ein Schaffner verletzt und die Gleise und Verwaltungsgebäude der Bahn beschädigt.

Quelle: Ukrsalisnyzja in Telegram

** Ukrsalisnyzja*: „Letzte Nacht wurde die Eisenbahninfrastruktur erneut unter feindlichen Beschuss genommen. Infolge eines kombinierten feindlichen Angriffs in der Ukraine wurden zwei Eisenbahner verletzt: ein Schaffner in Schytomyr und ein Lokführer in Kiew.“

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass der Zustand der beiden Arbeiter zufriedenstellend ist, sie werden derzeit von Ärzten untersucht. Außerdem wurden in Kiew und in der Region Charkiw die technischen Gleise sowie die Verwaltungs- und Technikgebäude der Bahn durch den Beschuss beschädigt. „Die Züge verkehren weiterhin planmäßig“, so Ukrsalisnyzja

Hintergrund: